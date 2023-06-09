台灣近期性騷案接連被爆出，火燒越來越旺，甚至有黨政高層、媒體人等都涉入，這也讓知名製作人周遊相當有感，她（9）日接受《中時新聞網》訪問，回憶起出道當新人拍戲時，「某知名導演半夜從飯店窗戶要爬進我房間」，恐怖過程全曝光。

出道當新人遇到太多性騷事件，不過多數人敢怒不敢言，談及該名曾涉嫌性騷的導演，周遊表示，「對方找我去談劇本，要讓我從女配角直接演女主角，不過因這位導演過去風評不好，赴約當天我穿的旗袍下面是有開衩，但上身包緊緊。」

周遊坦言，出道當新人遇過很多次性騷擾。（游定剛拍攝）

到了現場果不其然，周遊說，「導演就請飯店人員把門窗都鎖起來，進去聊不到幾句話，我就知道他的用意。」而周遊大嘆一口氣，「我在裡面跟他上演你追、我跑的戲碼，他要怎麼樣也沒辦法，就弄不起來。」

到最後實在沒辦法，周遊無奈地說，「我就大聲呼喊，但因為我們在樓上，也沒人來開門，我就爆哭問對方，『你的女兒也在演戲，也是演藝人員，要是你女兒被人這樣，你會怎麼樣？」對方跑到快斷氣最後才作罷。