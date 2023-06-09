最強國中生林沛萱6日在韓國的U20亞洲青年田徑錦標賽中，創下1日雙銅的驚奇紀錄，9日楊文科表揚竹縣運動員時，也特別讚許林沛萱。對於此次拿下銅牌好成績，林沛萱自責未能沒有發揮很好，只拿銅牌有些可惜。對於新竹縣運動人才輩出，楊文科也表示已經替林沛萱做好規畫，要把她留在竹縣繼續運動旅程。

林沛萱在2023年不斷刷新各項紀錄，今年4月先在新竹縣主場的全中運跳出1公尺82成績，在跳高、5項全能均衛冕金牌，更是台灣田徑史上首位在跳高項目達標亞運的國中生，被封為最強國中生。

林沛萱6日在韓國的U20亞洲青年田徑錦標賽中，於女子7項全能比賽獲得銅牌，25分鐘後再參加女子跳高決賽，追平生涯最佳紀錄1公尺82奪銅。教練鍾彩榮表示，7項全能中唯獨跳遠失常，在眾人鼓勵安慰下，林沛萱馬上打起精神，在下一個項目標槍把成績拉回，最終以些微之差險勝奪銅。

「7項全能只拿銅有點可惜。」林沛萱也透露，賽事有幾項沒有發揮到最好，錯失金牌機會，但在跳高項目追平自己在全中運的成績，原以為剛比完800公尺會影響表現，沒想到跳出自己的最佳成績。

外界關心即將升高中的林沛萱動態，她表示會持續追隨教練團練習，至於要去哪所高中？林沛萱酷酷的表示：「跟我教練談吧！教練會幫我看學校。」楊文科則表示不擔心優秀選手被挖角，新竹縣的運動環境好，還有企業界贊助，會規畫好林沛萱的未來，要想辦法把她留在新竹縣。