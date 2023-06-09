新台幣本周陷入區間盤整，整周在30.7元上方來回測試，外資雙向操作偏匯出下，新台幣本周貶值7分或0.23％，周線翻黑。

台北股匯市雙漲，台股9日反彈，盤中最高漲至16,895.99點，大盤指數終場收16,886.4點，上漲152.71點，漲幅0.91%，成交量2,868.48億元，三大法人買超113.45億元，外資及陸資買超68.66億元。

匯市方面，主要亞幣反彈，帶動新台幣走升，外資雖回補台股，但早盤反手匯出，壓抑新台幣升勢，下午在出口商拋匯下，一舉將新台幣匯價打下來，終場升3.5分。

根據央行統計，美元指數重挫0.48％，主要亞幣全面走升，韓元強升0.94％升幅最犀利，其次為新加坡幣反彈0.38％、日圓及新台幣各自升值0.11％、人民幣則升值0.07％。

匯銀主管表示，儘管美元指數走弱，但早盤外資偏向匯出，將新台幣一早升值幅度打回來，主要是投信海外投資買盤，外資保管行匯出，午盤幾乎收在平盤，惟午後外資轉為零星匯入，而出口商也進場拋匯，新台幣升幅應聲擴大。

匯銀主管表示，匯市近期陷入區間盤整，在下周美國聯準會（Fed）開會前，預期市場都會偏向觀望，主要觀察經濟數據狀況，「整體市場一下空、一下多」，市場消息面多空交雜下，外資維持雙向操作，成交量也有明顯縮小。

對於Fed利率決策，目前市場主要預期6月將暫停升息，外匯交易員認為，即使7月Fed再次升息，後續升息也已進入尾聲，市場主流看法都認為，升息見頂將使美元走弱，有利非美貨幣翻揚，從資金流向看，新台幣下半年有望走緩升格局