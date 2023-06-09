香港信報報導，最終恒指收報193,89，升90點或0.47％，國指收報6,589，升49點或0.75％，科指升39點或1％，收報3,934。大盤全日成交額為866.10億港幣。

總結整周，恒指升440點或2.3％，連升兩周累漲643點或3.3％。科指全周升2.9％，連升兩周累漲6.6％。

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