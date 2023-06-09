恒指收盤連漲第三日，恒指9日收盤漲34點，報19,333，早段曾升近百點，但大陸公布數據後，大盤升勢不保，一度轉跌68點，最低至19,231，臨近午盤再度回升，午後升破早段高位（19,393點），最多升164點，最高至19,463，尾盤回順。