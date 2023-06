北市消防局王靜婷副局長代表承接主辦明年第16屆城市網災害小組研討會。(圖/北市消防局提供)

台北市消防局於112年6月7、8日率員代表台北市,出席菲律賓馬卡蒂市主辦的「第15屆城市網災害小組研討會(15th CityNet Disaster Cluster Seminar)」,與各國際城市分享台北市在數據治理之成果,並接棒主辦明年第16屆城市網災害小組研討會。

城市網(CityNet)是以創造友好城市,促進亞太區域城市的互助合作、生態永續、政策參與及全球連結為宗旨之國際組織,並以實現SDGs(永續發展目標)、SFDRR(仙台減災綱領)及UNFCC(聯合國氣候變遷綱要公約)為願景目標,目前全球會員城市已達到102個,台北市於104年受邀參加城市網災害小組,曾主辦過105年第9屆災害小組研討會,藉出席每年災害小組研討會,積極與會員城市討論交流各項國際城市防災策略。

今年第15屆城市網災害小組研討會由菲律賓馬卡蒂市主辦,以「RETHINK RESILIENCE,RESILIENCE IN ACTION」為研討會主題,由馬卡蒂市市長Hon Abigail Binay致詞拉開序幕,與會城市包含日本松山市、泰國曼谷市、斯里蘭卡可倫坡市、尼泊爾拉利特普爾市等會員城市,並與聯合國防減災辦公室(UN Office for Disaster Risk Reduction)、菲律賓火山及地震研究所(Philippine Institute of Volcanology and Seismology)、亞洲管理研究所(Asian Institute of Management)、尼泊爾國家地震技術協會(National Society for Earthquake Technology)、菲律賓災害韌性基金會(Philippine Disaster Resilience Foundation)等多個單位,以認識系統性風險、風險交流及韌性城市創新建設分享等議題相互交流,讓各會員城市重新檢視所推行的防災政策,確保會員城市在戰爭威脅、氣候變遷及疫後復甦的全球危機中,持續以成為韌性城市為目標。

本次研討會本市以「An All-Hazard Risk Analysis Framework to Enhance Urban Disaster Resilience(全災害風險分析框架強化城市災害韌性)」為題,於研討會中向各會員城市分享台北市在數據治理上的經驗與成果,廣獲各會員城市好評,並於研討會尾聲,王靜婷副局長代表承接主辦明年第16屆城市網災害小組研討會時表示,台北市近幾年透過政府部門群策群力、知識共享及創新技術等在城市治理及減災政策成效有重大進展,我們有信心完善規劃各項研討會籌備工作,誠摯邀請各會員城市踴躍參加,讓城市間的交流更加暢通,共同以成為韌性城市的目標努力。