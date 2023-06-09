北市消防局王靜婷副局長代表承接主辦明年第16屆城市網災害小組研討會。（圖／北市消防局提供）

台北市消防局於112年6月7、8日率員代表台北市，出席菲律賓馬卡蒂市主辦的「第15屆城市網災害小組研討會(15th CityNet Disaster Cluster Seminar)」，與各國際城市分享台北市在數據治理之成果，並接棒主辦明年第16屆城市網災害小組研討會。

北市消防局王靜婷副局長代表承接主辦明年第16屆城市網災害小組研討會。（圖／北市消防局提供）

城市網（CityNet）是以創造友好城市，促進亞太區域城市的互助合作、生態永續、政策參與及全球連結為宗旨之國際組織，並以實現SDGs（永續發展目標）、SFDRR（仙台減災綱領）及UNFCC（聯合國氣候變遷綱要公約）為願景目標，目前全球會員城市已達到102個，台北市於104年受邀參加城市網災害小組，曾主辦過105年第9屆災害小組研討會，藉出席每年災害小組研討會，積極與會員城市討論交流各項國際城市防災策略。

今年第15屆城市網災害小組研討會由菲律賓馬卡蒂市主辦，以「RETHINK RESILIENCE,RESILIENCE IN ACTION」為研討會主題，由馬卡蒂市市長Hon Abigail Binay致詞拉開序幕，與會城市包含日本松山市、泰國曼谷市、斯里蘭卡可倫坡市、尼泊爾拉利特普爾市等會員城市，並與聯合國防減災辦公室（UN Office for Disaster Risk Reduction）、菲律賓火山及地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）、亞洲管理研究所（Asian Institute of Management）、尼泊爾國家地震技術協會（National Society for Earthquake Technology）、菲律賓災害韌性基金會（Philippine Disaster Resilience Foundation）等多個單位，以認識系統性風險、風險交流及韌性城市創新建設分享等議題相互交流，讓各會員城市重新檢視所推行的防災政策，確保會員城市在戰爭威脅、氣候變遷及疫後復甦的全球危機中，持續以成為韌性城市為目標。

本次研討會本市以「An All-Hazard Risk Analysis Framework to Enhance Urban Disaster Resilience（全災害風險分析框架強化城市災害韌性）」為題，於研討會中向各會員城市分享台北市在數據治理上的經驗與成果，廣獲各會員城市好評，並於研討會尾聲，王靜婷副局長代表承接主辦明年第16屆城市網災害小組研討會時表示，台北市近幾年透過政府部門群策群力、知識共享及創新技術等在城市治理及減災政策成效有重大進展，我們有信心完善規劃各項研討會籌備工作，誠摯邀請各會員城市踴躍參加，讓城市間的交流更加暢通，共同以成為韌性城市的目標努力。