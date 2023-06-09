新北市板橋區私幼餵藥案全國關注，總採檢28位學童，有8位驗出有微量苯巴比妥反應，教育局昨晚舉辦一對一家長說明會，今晚還有一場。市長侯友宜今晚間6時許抵達莒光國小說明會現場，由教育局長張明文、衛生局長陳潤秋等陪同，親自與家長面對面溝通。