幼兒園餵藥案延燒 侯友宜傍晚現身家長說明會 18:342023/06/09 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜在今日晚間6時許，從莒光國小側門進入，步入說明會場。（黃敬文攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區私幼餵藥案全國關注，總採檢28位學童，有8位驗出有微量苯巴比妥反應，教育局昨晚舉辦一對一家長說明會，今晚還有一場。市長侯友宜今晚間6時許抵達莒光國小說明會現場，由教育局長張明文、衛生局長陳潤秋等陪同，親自與家長面對面溝通。 獨》板橋幼園餵食安眠藥新進度 檢大規模搜索8師長住所 桃園某幼兒園突公告結束服務惹怨 教育局回應了 板橋幼園餵童神經抑制劑「巴比妥」 醫：過量恐抑制呼吸 #侯友宜 #板橋 #餵藥案 #家長說明會 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣反生命園區自救會陳情：一村蓋2個匪夷所思 14:002023/06/08 生活 新北幼童遭餵藥案 民進黨問侯友宜「這件事」 13:502023/06/08 政治 侯友宜見AIT主席羅森伯格 曾銘宗：內容不便轉述 11:572023/06/08 政治 侯友宜出聲：釣魚台就是中華民國固有領土「沒退讓空間」 15:192023/06/08 政治 市長任內 陳其邁允諾：好好做代誌不會落跑 15:372023/06/08 政治 跌落50公分深的生態池內溺斃 浮屍嚇壞晨運民眾 10:522023/06/08 社會 幼兒園餵安眠藥風波「17家長提告」 園長不發一語上警車 10:132023/06/08 社會 新北幼園餵藥風波 衛福部：協調台北醫院提供免費醫療服務 15:402023/06/08 社會 侯友宜與AIT主席羅森柏格一起放天燈 祈願和平台美合作 10:292023/06/08 政治 台灣美國商會批評民進黨能源政策 侯辦： 美方疑賴論再一樁 10:522023/06/08 政治 新北幼兒園餵童三級毒品？戒斷症狀曝 名醫批市府打假球 13:132023/06/08 社會 國民黨啟動「四方平台」 柯志恩：侯辦有侯辦的節奏 15:282023/06/08 政治 父員工性侵坐牢後回鍋北市議會 綠議員稱「給更生人機會」網怒了 10:492023/06/08 政治 幼兒園餵安眠藥 衛福部成立單一窗口免費檢驗、治療 14:432023/06/08 生活 調查局中和園區年底竣工 局長明赴工地視察 10:542023/06/08 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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