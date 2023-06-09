「Mofy RUN 棉花小兔公益路跑」將於7月9日在新竹縣竹北市水圳森林公園登場，9日在新竹縣議會舉辦公益路跑捐贈記者會。主辦單位吉標創意行銷有限公司與中華卓越運動發展協會將愛心、健康和公益合為一體，特別連結新竹縣政府邀請50個特教家庭免費參加，由各自代表人黃瓊慧和林裕翔拋磚引玉率先捐贈10萬元給予2個社福單位，也將部分收益捐贈給2個社福單位，希望號召跑友們一起為愛而跑。

此次路跑以ESG、公益愛心為主，吉標集團董事長黃瓊慧特別邀請日本可愛動畫棉花小兔擔任公益大使，希望小朋友從小宣導關懷弱勢及環保的重要性。目前報名狀況熱烈，組別為3公里歡樂組，還有5公里＋5公里接力組及10公里挑戰組，報名對象不只是親子，歡迎大小朋友攜手參加。

中華卓越運動發展協會理事長林裕翔說，希望透過這次公益路跑拋磚引玉，與吉標集團率先捐出10萬元，給予新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會和台灣省天主教會新竹教區附設私立藍天家園協助，也希望找出真正需要被幫助的社福單位，預計1200人參與，還有名額，請大家趕快來報名。

議員吳旭智說，黃瓊慧董事長及林裕翔理事長非常有愛心，也協助他們與縣府社會處連結，找到真正需要幫助的單位，讓這些孩子有機會參加路跑，他們也加碼現場只要捐贈500元以上，就能獲棉花小兔玩偶。

吉標創意行銷有限公司與中華卓越運動發展協會共同表示，本次活動宗旨是期望替社會上不辭辛勞幫助弱勢，但尚未廣為人知的單位宣傳，並達到拋磚引玉效果，讓社會大眾認識及支持蒲公英協會及藍天家園，也使大眾了解到，不只服務對象辛苦的奮鬥，社福單位人員也背負著沉重的壓力及照顧負擔。

路跑動線將從水圳森林公園為起點沿著興隆路到滑板公園後折返，總長約10公里，沿途設有可愛公仔玩偶拍照區、多種遊戲攤位和限定大禮包區等，參加者還有機會和Mofy棉花小兔合照。