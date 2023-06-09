《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮，由環球晶圓董事長徐秀蘭摘下《安永世界企業家大獎》冠軍，首次為台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。

徐秀蘭身為優秀的女性企業家，以突破卓越的企業家精神，獲得評審團一致肯定拿下冠軍殊榮。這更是《安永世界企業家大獎》舉辦23年以來，首次由台灣企業家光榮摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎得主，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。