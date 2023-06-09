全家便利商店截至5月底止，總店舖數達4,171家。綜觀五月整體業績表現亮眼，主要受惠於店數、鮮食、飲料冰品皆成長向上，同時掌握溫升商機、夏季型商品聯促奏效，且端午周邊預購業績年增超過兩成五。

全家強調，入夏季節指數型的商品銷售明顯上揚，霜淇淋品牌Fami!ce衝出年增三倍佳績，其他消暑型的冷藏飲料、冰品、啤酒、酷繽沙也隨溫升而銷售暢旺，Let's cafe則在冰咖啡需求帶動達近三成成長。

而整體鮮食成長力道同樣強勁，年增超過三成，其中，烘培甜點類鮮食表現尤其亮眼。甜點品牌minimore持續以招牌品項變化新口味，輔以既有定番品，也反映在業績上，有年增五成好成績；明星商品「匠土司」，五月再獲iTQi年度風味絕佳獎章三星最高榮譽，皆有效帶動麵包整體成長超過15%。

此外，「全家」APP去年於業界首創的「隨買跨店取共享制」，5月時開放所有商品皆可共享，也為1650萬會員打造更加隨心所欲的OMO便利體驗，助攻會員貢獻營收持續穩定成長五成以上；展望6月，夏日高溫的降溫需求依舊強勁，「618購物節」有望成為驅動營收新動能。