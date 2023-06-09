國民黨台北市議員鍾沛君昨晚在臉書自揭，去年8月在一場聚餐中，遭名嘴朱學恒強摟、強吻2次，朱學恒隨後就坦承犯錯、願承受後果，但多次強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」。曾多次與朱學恒直播的國民黨立委參選人徐巧芯、游淑慧及媒體人黃揚明雖感謝朱學恒支持，但也都表態不會再與朱學恒直播。

徐巧芯昨晚在鍾沛君控訴朱學恒性騷擾的貼文下回應，「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了」，但卻有媒體指稱是「感謝加害人」。

徐巧芯今日也在臉書說明，「即使過往有再多的交情與感謝，都不能影響我面對是非之時，譴責朋友錯誤的行為，不護短，就是我的原則。」徐也表示，她沒有打算、也不需要否認與朱學恒的交情，朋友出了事，就把過往的情意全數切割，並非做人的道理。事實上我能夠有今天，朱學恒幫了我非常大的忙。但這也不等同於我應該對於對方的錯誤睜一隻眼閉一隻眼。

徐巧芯也說，她與朱學恒單獨直播時，朱還會特地打開大門，所以昨天知道這件事也特別訝異，「我跟朱學恒、鍾沛君都是好朋友，所以昨天知道這件事以後的情緒更加複雜——憤怒、不捨、遺憾⋯⋯」不捨沛君的遭遇，憤怒朱學恒做了錯誤的事，遺憾反綠陣營被打擊（例如傷害沛君的史書華也去蹭沛君），總體而言是難過的。

徐巧芯也表態，「我也宣布不會跟朱學恒有直播節目，但我會繼續我自己的直播節目，扛起反綠陣營的大旗。」.

游淑慧也在臉書發文表態，「性騷案件沒有政黨陣營之分，只有受害人和加害人的對抗。同為女性、也同為性騷受害者，我站在沛君這一邊，未來不再參加朱先生的節目或直播。」

黃揚明今也在臉書說明，他離開週刊記者的工作後，第一個直播通告就是朱學恒的直播。他認為，「人，就算要割席斷義，也不可以忘了提拔自己的恩情，如果像那些政治人物，只對自己有利的事情才去蹭，對自己不利的人事物，就閃得遠遠的，還能稱做是人嗎？」

但黃揚明強調，朱學恒犯的錯，沒有人可以代替鍾沛君原諒他，因此他得自己去承擔。如果還有其他受害者，他就得承擔更重的業。他也很遺憾，朱學恒的行徑會讓監督政府的力道受挫，更讓曾攻擊鍾沛君癌症病史的側翼囂張，而曾經信任朱學恒可以為社會主持公平正義的人，昨晚都受了傷，這種傷痛，也是朱學恒無法彌補的。

黃揚明也表態，無限期不與曾有性平爭議的時事評論員、政治人物同台、直播、錄影。