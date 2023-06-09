今（9）日是鐵道節，再過半年台鐵就要公司化，但鐵路臨軌工程仍不平安！近期鐵道局及台鐵分別於嘉義至南靖間、大林至斗南間發生2起影響行車安全事件，且原因都是夜間施工未落實收工巡檢作業，交通部長王國材今日特地召集相關高層開檢討會議。

上月9日凌晨，台鐵3121次區間車於嘉義至南靖間碰撞遺留於軌道上的小型平台車，起因是鐵道局中部工程處地施工廠商當日夜間利用小型平台車搬運施工器材，收工後竟將小型平台車遺留於軌道上，導致與台鐵區間車碰撞，共影響台鐵營運列車3列次、誤點15分及旅客約70人。

不料不到1個月，本月6日上午又發生台鐵3138次區間車於大林至斗南間碰撞遺留於軌道上的托架，起因是台鐵局嘉義工務段夜間工作時使用施工器具噴灑除草劑，以托架將施工器具移至軌道上，收工時又將托架遺留於軌道上。

交通部今日指出，兩次事件仍在檢討中，因此相關人員懲處將等鐵道局及台鐵局修正檢討報告及釐清相關人員責任後，另案處理。

交通部王國材今日召集交通部政務次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園及台鐵局長杜微，召開事件檢討會議。王國材指出，這兩起事件檢討應以安全至上、嚴謹心態，摒除便宜行事的習慣。臨軌作業本來就有高風險，鐵道局及台鐵局務必落實標準作業程序，以確保鐵路行車安全，胡湘麟則負責督導此二局優化施工機具及作業程序。

王國材也要求台鐵及鐵道局「面對問題，處理問題」。施工機具優化方面，鐵道局施工時若需於正線使用小型平台車，應符合台鐵局相關規範，且須採用鋼輪，使計軸器能偵測占用軌道情形；台鐵局須研議導入軌道巡檢機車，以提升巡軌效率，落實完工後巡軌機制。

作業程序優化方面，王國材要求鐵道局及台鐵局確實檢討營運前施工至恢復營運間的交接程序，明定各階段權責分工，且應落實執行，以確保鐵路行車安全；台鐵局應研議將各項作業表單數位化，以達成智慧化管理；另台鐵局應持續優化施工管理App功能，以利夜間施工完成後上傳收工檢核。