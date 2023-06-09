因北京四通橋抗議事件引起大陸民眾改採iPhone隔空投送(Airdrop)功能被廣泛使用，用來躲避審查，此舉引起大陸網路監管機構網信辦的注意。儘管當時蘋果公司傳送功能限制在10分鐘內，但中國政府已迅速修法對此項功能進行管控。外媒報導說，大陸網信辦已發布公開意見書，網信辦將要求這項功能必須實名制，且提供服務廠商必須保存紀錄，發現違法或不良紀錄也須回報。

據《華爾街日報》報導，中國網信辦6日發布《近距離自組網信息服務管理規定》公開徵求意見書，在新規中針對可在無需聯網情況下向附近的多個設備即時發送文件、圖像和其他數據的無線技術進行管控。這份文件以中文發布，雖未點名AirDrop或其本土競爭對手，但顯然是針對蘋果AirDrop功能而來。

報導指出，這份擬議的草案指出，若是近距離自組網資訊服務提供者上線具有輿論屬性或社會動員能力的新技術、新應用、新功能，應當按照規定開展安全評估。同時，民眾使用文件共享服務，也必須向服務供應商註冊其身份的詳細資訊。

此外，近距離自組網資訊服務提供商必須保存訊息紀錄，發現任何違法或不良資訊須向網信等有關主管部門報告。

至於違法或不良資訊的定義，與過去一樣沒有具體說明，報導認為，從最近公布的一系列法律法規多聚焦個人數據保護、網路安全、反間諜和能源等這些問題，所稱謂違法或不良資訊應以上述問題為主。

公開徵求意見的截止時間為7月6日，網信辦沒有說明相關規定將於何時生效。

報導說，蘋果公司本周也發布了一項與AirDrop相關的新功能，名為NameDrop的新功能，使用者只要把設備放在一起即可交換聯絡資訊。

近年來，中國政府不斷緊縮通信技術規定，加密資訊類應用尤其不受歡迎。而對於可以越過網信辦控管的AirDrop，更是中國國安整治行動下必須控管的新技術。

報導指出，中國市場是蘋果公司與許多科技業的重要的營收來源，2019年蘋果公司和Google的網路商店便陸續下架與香港反送中相關的應用程式，而在AirDrop被運用在反中國清零期間示威活動後，去年11月蘋果公司更新iOS作業系統時，將中國境內的AirDrop功能施加限制在10分鐘內，以阻擋用戶接收陌生人傳送檔案。

上海大邦律師事務所(DeBund Law Offices)資深合夥人游雲庭表示，根據研議中的草案規定，若政府以安全為由提出要求，營運商就可能必須交出使用這些服務發送資訊的用戶的電話號碼、身份資訊或其他資訊。