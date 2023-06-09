嘉義市長黃敏惠頒發市長獎給嘉北國小畢業生王安迪。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠頒發市長獎給嘉大附小畢業生唐臻鈺。（廖素慧攝）

111學年度嘉義市國民中小學應屆畢業生市長獎暨議長獎頒獎典禮今天舉行，有210名學生榮獲黃敏惠市長頒發市長獎、204位學生獲陳姿妏議長頒發議長獎，黃敏惠並贈送《梅西：百轉千變的足球王者》等2本書當賀禮，期勉孩子「勇不放棄」。

嘉北國小市長獎得主王安迪來自清寒家庭，但積極樂觀，會幫忙家務，貼心孝順，喜歡參與各類活動，學業成績名列前茅，參加程式設計比賽及全國PaGamO環保防災PK賽均獲得優異成績熱心服務，與師生互動佳，備受肯定。

崇文國小市長獎得主賴玟君，獲獎無數，語文能力與藝術表現出色，彈鋼琴、經常投稿作文及繪畫獲刊登於國語日報10多次，也參加全國兒童畫展、中日兒童畫展，還曾獲全國性作文大賽首獎；她也熱心助人，積極參加各種活動表現優秀。

嘉大附小市長獎得主唐臻鈺成績優異，喜歡閱讀課外讀物、運動，會溜直排輪，也屢次參與各種運動賽事獲獎，她也愛幫助人，人緣很好，也會主動幫忙做家事，她還是2011年嘉義市第1萬名登記出生的幸運兒。

黃敏惠首先恭喜獲獎的學生，並表示，走過3年艱困的疫情，適應遠距課程及混成教學的變化，獲獎不僅是對他們努力學習的肯定，也期待獎項能鼓舞學生們勇往直前，面對未來的挑戰，以KANO「勇不放棄」精神正向面對人生。

黃敏惠市長特別贈送《梅西：百轉千變的足球王者》、《指間陽光》這2本書作為祝福禮物，前者描述足球名獎梅西克服自幼罹患罕見疾病的天生缺陷，踢出傳奇華麗的不凡人生的勵志故事，後者是榮獲義大利安徒生青少兒文學獎作品。

嘉市府教育處長林立生表示，獲獎學生都相當優秀，像是育人國小市長獎得主凃雨彤，擁有樂觀保持戰鬥力的學習態度，數理自然科學表現超群，熱愛閱讀，值得鼓勵。