央行表示，今年5月準備貨幣年增率為5.49％，較上月6.01％下降0.52個百分點；若觀察1～5月日平均準備貨幣平均年增率為5.86％，則較去年同期10.62％略低。所謂準備貨幣，又稱貨幣基數或強力貨幣，準備貨幣由銀行、信合社、農漁會、郵局等存款貨幣機構的準備金，以及民眾持有的通貨所構成。

準備貨幣是央行的貨幣性負債，為央行貨幣供給的基礎；至於準備貨幣的變動，會直接影響存款貨幣機構的可用資金，經過一段時間後，對貨幣供給產生倍數擴張或收縮的效果。

央行官員指出，5月雖有公債發行、國庫向銀行借款，以及稅款繳庫等緊縮因素；但受到公債付息、國庫券還本、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款及央行定存單淨發行減少等寬鬆因素影響，導致日平均準備貨幣金額較上月增加，單月大增173億元。

觀察近年我國準備貨幣統計，金額呈現逐月上升，疫情前2019年初僅約4兆餘元，隨後一路上升，今年以來每月都在6兆元之上，前五月維持不降，四年內準備貨幣金額大增逾2兆元，國內資金需求不墜。

央行指出，5月日平均準備貨幣金額為6兆850億元，其中，流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）減少229億元，金融機構存放央行準備金則增加402億元。

5月市場資金需求旺盛，央行5月減發定存單，統計至5月底定存單餘額降至8.6兆元，為今年以來次低。銀行資金調度主管認為，餘額下降反映5月報稅季因素，加上後緊還有第三季股利發放潮，後續央行升息預料放緩，銀行資金需求提升，加上升息循環逐漸步入尾聲，後續央行定存單餘額將續降。