廣越5月營收15.68億元，創同期新高，月增26.87%、年增7.96%。光隆5月合併營收達9.78億元，月增57%，年增3.1%。

廣越表示，邁入第2季傳統生產出貨旺季，營運持續升溫。今年營運相較去年，雖稍受美系運動品牌客戶訂單調整影響，但集團仍有其他品牌客戶的訂單維持增長，挹注營運獲利。

整體而言，廣越指出，預期美系運動品牌客戶庫存今年逐步調整完成，明年訂單可望回升。另外，集團也將持續開發訂單並優化產品組合，維持獲利能力。

光隆對於第二季展望持正面看法；光隆指出，進入第2季，成衣事業部門已恢復旺季出貨水平後，年成長有望轉正；而羽絨原料部門營收也有逐步回溫，估計合併營收可較上季增加逾40%，而成衣營收比重繼上季達60%後，也將再進一步提高，事業結構優化效應持續發酵，有助第2季本業利潤率的維持與提升。

除紡纖本業，光隆指出，廠區資產活化案近日有取得進展，外商科技公司有意承租光隆中壢廠部份廠區，目前雙方已進行簽約洽商，若經簽定，首階租期3年，每月租金總額40萬元，最快得於今年9月開始入帳。