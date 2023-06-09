位於埃及紅海沿岸的渡假勝地胡加達（Hurghada）昨天驚傳一起鯊魚攻擊事件，一名俄羅斯男子當時正和女友在海中游泳，突然一隻虎鯊（tiger shark，也稱鼬鯊）在他身邊迴游並展開攻擊，當時海灘上滿滿的遊客卻無能為力，男子的父親也在其中。最後該名男子被鯊魚拖入水中活活咬死，女友幸運逃過一劫，驚悚過程全被一旁的遊客拍了下來。

根據《紐約郵報》、《每日郵報》報導，現年23歲的俄國男子波波夫（Vladimir Popov）幾個月前才跟著父親搬到土耳其，不料卻發生憾事。影片中可以看到，波波夫在水中不斷繞圈、翻滾，試圖躲避鯊魚的攻擊，口中一邊叫著：「爸爸，救我」，一邊掙扎著游向岸邊。

此時岸上的民眾不斷大喊：「游快點！」但波波夫明顯已經受傷，部分海水被染成了紅色。畫面中可以看到鯊魚露出黑色魚鰭，在他身邊繞來繞去。波波夫仍在朝著海岸的方向移動，但速度非常緩慢，過沒多久，鯊魚再度張開嘴巴發動攻擊，不到幾秒鐘光景就把人拖入水中。

目擊者指出，波波夫當時距離岸邊大約只有七公尺遠，救難人員接獲通報後也火速趕到現場，可惜還是晚了一步。他的女友僥倖死裡逃生，沒有受傷，唯獨上岸後仍驚恐尖叫不已，被送往醫院進一步觀察。事後這隻鯊魚已被漁民捕獲。

The shark that ate the katsap in Hurghada was caught by fishermen— Baza. pic.twitter.com/RfItajbgU1 — Diogenes (@OSINTNic) June 8, 2023

這不是當地第一次發生鯊魚襲擊事件，去年7月一名68歲奧地利婦女也被撕咬受傷，送醫後仍不治身亡。當局目前已發布禁令，禁止遊客在附近海域進行游泳、浮潛等水上活動。