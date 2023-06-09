今年國中教育會考成績今天出爐，嘉義市政府教育處長林立生表示，全市公立國中共有9名學生拿到5A＋＋的成績，其中有7名學生寫作測驗達5級分，而獲5A以上成績的學生也高達105人。

嘉義國中國樂班李映萱同學考出5A＋＋作文5級分的佳績，李映萱主修二胡，學習多元化，對AI相關領域有高度興趣，同時榮獲全國音樂比賽特優、生活科技競賽特優，畢業拿到市議長獎，未來想爭取高中資優班。