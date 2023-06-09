女駕駛停路邊車格，但車子尾部已接近車格線，仍無法將車子全停進去，不禁PO網抱怨。（翻攝自臉書爆料公社）

日前才有駕駛因前方車停太後面，導致車子後半段露在車格外遭拖吊，如今有女駕駛在高雄市左營區立文路上的1處路邊車格停車，但她的車子車尾已經非常接近車格限上了，但有將近三分之一的車頭露在車格外，讓她不禁抱怨「難道我們只能買小車來開嗎？」，對此網友酸爆「停錯姿勢了，你要立起來停就在格子內了」；高雄市交通局表示該停車格疑似前有施工單位施工時未依原狀復舊，經民眾反映，今(9)日上午已重新調整完寬度。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，1處路邊停車格，停放1輛轎車，然而，該轎車車尾已經接近車格線上，但車頭(引擎蓋、前輪)都已經在停車格外；看著車輛超出停車格這麼多，原PO不禁抱怨「看出問題了嗎！這就是高雄市左營區巨蛋附近的停車格，很想問，難道我們只能買小車來開嗎？這樣停車，是紅線違規罰款還是算停車費呢？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「格子尺寸太小了吧」、「為了不給自己找麻煩，我會去停後面的停車場」、「Smart 專用」、「那短短的紅線有什麼用意呢？」、「這我不敢停，還是找其它收費的吧」、「都是閉著眼睛在驗收的」、「車費照收，警察來了單照開」、「這個怎麼驗收通過的才是重點」、「小車還不見得停的進去」、「停錯姿勢了，你要立起來停就在格子內了」。

對此，高雄市交通局表示，立文路該停車格位與交通局現有圖說不符，疑似前有施工單位施工時未依原狀復舊，日前已有民眾反映，已於今日上午調整完該停車格位寬度。

高雄交通局表示，今日上午已重新調整。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）