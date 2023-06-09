展望後市，陽明表示，受到歐、美主要市場持續去庫存，核心通膨仍居高不下、國際地緣政治風險升溫等因素影響，經濟復甦動能遲緩。國際貨幣基金組織（IMF）認為儘管全球經濟仍面臨諸多挑戰，但亞太地區經貿充滿發展潛力，能推升全球經濟成長。加上RCEP於6月2日起全面生效，將促進區域貿易增長。

另外，關於美西碼頭勞資談判議題，先前達成的協議將於今年7月1日到期，雙方仍將持續協商，並維持港口貨運業務運作，目前雖有公會零星派工稍有延誤，非全面性影響，整體運作仍在正常且可控之範圍。

截至6月2日，上海航運交易所綜合指數SCFI當週指數數據為1,029，較上月上漲3%。歐、美主要市場仍處「去庫存化」階段，歐線因運力供給增加，運價持續承壓，然而美線運價有些許反彈。

根據Alphaliner統計，截至5月22日，全球約有3.6%貨櫃船隊、94.6萬TEUS處於閒置狀態，首次跌破100萬TEUS，主要為部份商業閒置運力及塢修船舶重新回到市場營運。同時，為了符合環保法規，航商啟動汰舊拆船計劃，隨著整體運力供給逐漸增加，航運市場變化仍需謹慎應對。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.4%，需求成長為1.4%；2024年供給成長為8.8%，需求成長為2.2%。