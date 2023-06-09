國民黨台北市議員鍾沛君昨晚在臉書自揭，去年8月在一場聚餐中，遭名嘴朱學恒強吻2次，朱學恒隨後就坦承犯錯、願承受後果，但多次強調自己「喝到斷片」、「沒有記憶」。曾多次與朱學恒直播的國民黨立委參選人徐巧芯今( 9日)在臉書發文稱，她的辦公室收到匿名人士寄來寫著「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」的花束，徐巧芯痛批，「面對這種惡質的行為，將以跟騷法報警」，絕不留情。

徐巧芯今在臉書貼出辦公室門口收到花藍的照片，她表示，「我想這應該是要送給朱學恒的，但是卻刻意、惡意的寄到我的辦公室。」徐巧芯也痛批，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？我不是騷擾犯，我也譴責所有人包含朱學恒的跟騷行為，為什麼要受到這樣的羞辱？」

徐巧芯也提到，甚至一堆網友惡意暗示、質疑她也被朱學恒騷擾，或者說她因為長得不好看、身材不好，所以沒有被騷擾。「這些言論其實都是對於女性的羞辱與霸凌不是嗎？但你們根本不在乎。」

據徐巧芯向花店老闆詢問，花店說對方神神秘秘的給了一個信封，請他們「按照上面送」，不留下任何的資料。

徐巧芯認為，「這也代表了，對方就是刻意為之。面對這種惡質的行為，將以跟騷法報警，揪出當事人。對於這種栽贓者，我就是會正面對決，絕不低頭，也絕不留情。」