「為什麼雲門的舞者都那麼有氣質、那麼帥？」、「雲門舞者一天要花多少時間練習，才能練成如此翩翩舞姿？」、「我要如何才能進入雲門舞集？」，面對中學生一連串好奇的發問，雲門舞者以詼諧有趣的方式回應，苗北藝文中心表演廳充滿著孩子歡樂的笑聲，真是最美的文化風景。

為推廣偏遠地區學生藝術教育，集保結算所特別贊助「2023年雲門舞集藝術教育推廣特別演出」，今年是集保與雲門基金會合作的第四年，透過該計畫與青年學子分享舞蹈之美。

5月起陸續在台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、苗栗縣苗北藝文中心、嘉義縣表演藝術中心及台東縣政府文化處藝文中心演藝廳開演，五個場次共邀請到中南部地區45所國、高中近5,000位學生到場，親炙雲門舞集經典舞作「薪傳」，表達集保對於推動偏鄉學校藝文發展的支持。

雲門基金會長期辦理藝術教育活動，希望從生活中培養大眾美學涵養、增加與藝術接觸的生命經驗。今年適逢雲門舞集50週年，創辦人林懷民的經典《薪傳》重現，配合例行巡演，雲門基金會特別為偏遠地區學生辦理五場次特別演出，邀請平常沒有機會接觸表演藝術的同學，親自到劇院觀賞舞劇，感受歷史課本中先民篳路藍縷、以啟山林的艱辛、賀慶佳節彩旗飛舞的歡騰，也開啟學生的劇場初體驗，並由藝術家為學生說明演出內容及舞台、燈光、服裝、音響等幕後技術，揭開從觀眾席看不到的神秘面紗，同時舉辦觀後徵文比賽，頒發獎狀鼓勵優秀學生，讓學子走出教室親身感受台灣藝術，在心靈播下文化種苗，實際體會藝術即是深刻精緻的生活。

集保長期關懷社會不遺餘力，透過「扶植未來金融人才、推動偏鄉教育及關懷社會弱勢」等三大面向，積極回應並照顧社會的需要。集保深信，教育機會均等是達成社會公平的重要條件，因此積極推展公益捐助，將推動偏鄉教育與文化關懷，納入公司ESG永續發展的重要一環。