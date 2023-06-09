前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，法官許峻彬承審安排在9日調解，林及余都親自到庭，經林鈺琅庭長親自調解，雙方達成調解，官司落幕。對此，國民黨青工會總會長滿志剛今（9）日就表示，「是否回歸平靜，未來，余正煌還有好長的路要走，即使今日和解，未來是否會被秋後算賬？」引發討論。

今年1月11日法官張德寬傳訊林智堅，林出庭應訊時說，他沒有抄襲余正煌論文的動機及必要，所以沒有認罪問題；他的論文是以2014年自己參與新竹市長選舉作為依據所寫作，是用他自己內部團隊委外的民調來分析，且是陳明通老師指導。

滿志剛9日在臉書上表示，「林智堅台大論文案今日終於畫上句點！」的文章表示，「一年多的紛擾，從選前狡辯到今日的道歉、從民進黨一屍五命到賴清德整理戰場的強勢，唯一的輸家就是余正煌」，滿志剛更擔憂，「即使今日和解，未來是否會被秋後算賬？即使今日和解，那個臨終前依然擔心弟弟的姐姐再也不會知道弟弟沒有抄襲！」

最後滿志剛更直呼，「余正煌贏了嗎？和解算好事吧，是否回歸平靜，未來，余正煌還有好長的路要走！」