這種穿搭方式真的太暴露嗎？一名男網友抱怨，和女友進捷運站時，突然被站務員攔下，指稱女友穿內衣加長褲的衣著暴露，違反捷運公司規定，讓兩人當場傻眼，事後更查不到相關條文，氣得大罵「穿著打扮不是屬於個人自由嗎？」貼文一出，引發熱議，北捷公司也表示，站務員是善意提醒，「各方意見大家都尊重」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，近日和女友在捷運站準備各自回家時，站務員突然攔住女友，指稱她穿內衣加長褲太暴露，不符合捷運公司規定，「一直不停重複強調，至少要加上背心才能算通過」，讓兩人聽了滿頭問號。

男網友表示，女友當天穿著內衣加長褲，遭站務員說「太暴露」。（圖／翻攝自Dcard）

兩人認為站務員應該不會故意找碴，因此當下決定配合，但回家卻越想越覺得奇怪，仔細研究後，也完全查不到有這項規定，原PO納悶，「穿著打扮不是應屬於個人自由嗎？還是妳覺得我女友穿著ck妨礙到其他乘客了？」更為此特地發文呼籲，捷運公司若沒有相關的規定和條款，就不該隨意攔下乘客，「這樣顯得十分不專業，也令人感到莫名其妙」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「站務人員有點管太多了吧」、「只是個人喜好問題，我自己是會套個外套啦」、「聽起來沒有什麼不可以，站務員大驚小怪」、「又不是露點 ，傻眼！人家敢穿，那其他人也沒資格管吧」、「所以是深V CK不加外套？那這樣真的蠻暴露的」、「不是每個人都能接受穿內衣在外面趴趴走，要穿爭議的穿著這樣就要有所覺悟」。

對此，台北捷運表示，站務員並沒有阻攔對方通行，只是在兩人出站時給予善意提醒，「外界各方意見大家都尊重」。