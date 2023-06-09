袁子芸（右）與周予天合作拍攝MV。（澤山音樂提供）

梁靜茹暌違4年推出專輯《麋鹿》，新歌〈大人〉MV邀請以日片《在車上》登上坎城及奧斯卡紅毯、走紅國際的演員袁子芸，攜手影視歌三棲的周予天擔任男女主角，2人為MV獻出親密戲，相愛相殺、痛哭、呼巴掌全都來，而過去只在戲裡親過男演員的周予天，更首嘗「螢幕初吻」，笑喊「終於是女生了」。

梁靜茹在MV中負責旁白，視覺交由周予天、袁子芸出演，2人因有共同朋友、彼此認識已久，聽到要為梁靜茹的MV演出，都義無反顧獻出第一次；周予天說：「認識很久反而覺得有點尷尬，但子芸非常專業，我們演戲模式一打開，往往一次就到位，2個都覺得很有默契。」袁子芸則讚賞周予天很陽光，原本自己詮釋情緒較複雜的戲會很緊繃，但因他大男孩般的體貼、開朗，讓她在現場放鬆許多。

袁子芸（右）與周予天合作拍攝MV。（澤山音樂提供）

袁子芸此次演出擺脫鄰家女孩形象，首度嘗試叛逆暗黑風格，其中一幕呼巴掌戲，袁子芸大手一揮就打了周予天，如「雷神索爾」般的轟天巨響震撼整個劇組，周予天事後表示這一掌如假包換，「力道大到自然順著她給我的那個情緒，燃起憤怒的對峙」，沒想到2人因此戲胞全開，演到欲罷不能，吵架戲碼更是拍一次就OK，且周予天也在MV中真情流露，一幕被女主角氣到哭的戲，他詮釋到位淚流不止，連導演喊ok了還止不住情緒，相當敬業。