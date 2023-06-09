南投縣政府與行政院農業委員會9日舉辦森林火災災害防救演習，以南投縣內發生逾300公頃森林大火進行演練。（南投縣政府提供／潘虹恩台中傳真）

長期乾旱、高溫以及掃墓祭祖的傳統民俗加劇森林火災發生機率，南投縣政府與行政院農業委員會9日於日月潭向山遊客中心旁廣場舉辦森林火災災害防救演習；南投縣長許淑華說，傳統大家都認為大火在深山，但現在很多大火朝淺山區域發生，地方政府和民眾都應有相關防災知識。

許淑華9日率領南投縣政府各單位，與行政院農業委員會、行政院災害防救辦公室等中央部會單位共同參與，以縣內發生逾300公頃森林大火進行演練，分成上午「兵棋推演」及下午「實兵演練」。現場近300人員參與演練，除應用GIS地理資訊系統、空拍機等科技元素，也結合空勤總隊支援直升機進行陸空聯合滅火。

許淑華表示，本次演習是全國首場由中央與地方共同辦理的森林火災演習。該演習過去都是由農委會辦理並以國有林為主，但考量近幾年長期乾旱導致森林火災在淺山地區發生的頻率愈來愈高，今年特別規畫將縣府層級納入，南投縣坐擁這麼大片的山林，更需要政府和民眾都增加防災知識並保持警覺性。

她說，演習也檢視在發生大規模森林火災時，縣府消防資源如何與林務局的國家森林救火隊共同配合？影響縣民之生命安全時，如何疏散撤離？如何安置災民並提供優質收容安置空間？這些都是以往不曾有過的演習科目，她認為，透過這次演習，縣府能針對森林火災的應變處置，做出更精進的機制及作為。

農委會表示，今年度森林火災災害演習，邀集各中央各部會與南投縣政府擴大辦理森林火災災害防救演習，預計34個機關單位參與，期透過兵棋推演及實兵驗證，檢視中央、地方間災情查通報、協調機制及應變指揮等能力，提升災害防救整備能力，共同守護台灣美好的森林生態資源。