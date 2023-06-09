韓國影帝劉亞仁今（2023）年初開始接連爆出涉毒，從注射麻醉藥異丙酚（牛奶針）到不久前調查出他濫用5種藥物，最近劉亞仁體內又測出另外2種用於舒眠麻醉和治療失眠的藥物，讓社會大眾譁然；許多大陸網友形容他是「人間煉丹爐」，更不禁擔憂他身體和大腦受的傷害會有多大。

劉亞仁身陷染毒風波，帥氣又會演戲的完美人設崩壞，據韓媒《Channel A》報導指出，劉亞仁今（9日）再被揭露濫用咪達唑侖（Midazolam）及阿普唑侖（Alprazolam），2種藥物功效主要是舒眠麻醉和治療失眠；而劉亞仁今日上午已被移送檢方，首爾警察廳毒品犯罪搜查隊也把各種證據和對劉亞仁用毒指控，一併送出。

有網友發現劉亞仁濫用咪達唑侖（Midazolam）及阿普唑侖（Alprazolam）外，加上先前被查出的麻醉藥異丙酚、大麻、K他命、古柯鹼和安眠藥唑吡坦在內，他至少濫用7種藥物（毒品），都替他身體狀況堪憂，畢竟長期接受這麼多種藥物；還有人忍不住開玩笑，「太上老君的煉丹爐也比不過劉亞仁」、「七毒王」。

不過，也有粉絲同情劉亞仁，發現他濫用的藥物有的會興奮到睡不著，有的又是要治療失眠，這樣反覆折騰下，難以想像整個人會有多痛苦，「可惜了，但這樣以後也碰不到（毒）了對他比較好」。

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