中華電信表示，截至5月底，包括個人家庭、企客與國際三大事業群皆交出累計營收年增率正成長的佳績，其中，國際事業群因海外佈局及耕耘有成，5月份營收達雙位數成長，表現亮眼。

整體而言，5月份電信核心業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數持續增加，帶動行動服務營收年增6.4%連續26個月成長；其中，隨著跨境活動持續回溫，國際漫遊營收與去年相較顯著成長，且動能持續增加。

行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增3.2%，連續26個月上揚。固網寬頻業務因網路品質優異及升速促銷方案帶動，表現穩健，家用Wi-Fi營收持續攀升，帶動寬頻接取營收成長，數據網路營收亦增加。此外，受惠於iPhone銷量成長及子公司銷貨收入增加，整體銷貨收入翻揚。

新興業務部分，IDC、雲端因機房建置專案入帳及國際營收成長，年增率有超過30%的增長；資安及整合專標案服務成長力道強勁，亦持續保持營收雙位數成長。

1~5月營收890.2億元、達成率101.3%～102.0%；營業淨利為204.1億元、達成率110.0%～112.0%；稅前淨利為206.2億元、達成率111.1%～113.2%；及每股盈餘達2.09元、達成率112.1%～114.8%；皆優於財測目標。

5月底行動通信總客戶數達1,282.7萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續29個月成長；光世代寬頻用戶數為376.1萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達111.1萬戶；MOD客戶數則達205.8萬戶。