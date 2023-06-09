THE BOYZ第3度造訪寶島，左起ERIC、KEVIN、上淵、善旴、柱延、泳勳、賢在、Q、周鶴年、JACOB、NEW。（粘耿豪攝）

THE BOYZ被封為顏值最高的五代韓團。（粘耿豪攝）

韓國男團「THE BOYZ」由上淵、泳勳、賢在、柱延、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC、JACOB、KEVIN共11人組成，明（10日）晚將在台北流行音樂中心開唱，是首組登上北流的韓星，昨（9日）接受聯訪時，善旴先是表示「能在這裡舉辦演出非常感謝」，也不忘預告有準備許多粉絲喜歡的橋段和帥氣的舞台，「請大家親自來確認」。

這也是「THE BOYZ」第3度造訪寶島，隊長上淵表示，每次來台都被台灣THE B（官方粉絲名）強大的能量感動到，「也覺得台灣機場非常乾淨、天氣也很好，可以再次來台演出真的很幸福」，NEW則分享，來台之前有人推薦自己吃芒果冰，其他成員也在一旁小聲喊：「雞排、雞排！」對於台灣美食相當期待，柱延也小秀中文喊「認識你們很高興」。

被問及「THE BOYZ」被封為顏值最高的五代韓團，柱延立刻用中文說「感謝」，善旴也表示：「如果在粉絲眼中，我們是最帥的偶像團體，那心情真的很好，謝謝大家的稱讚。」他們今年推出寫真集引發熱議，被問到誰身材最好？日前在首爾場曬出驚人冰塊腹肌的賢在主動搶麥表示：「是我吧！因為我看了寫真集只看到我自己。」自信發言讓全場笑翻。

團隊成員多達11人，被問及意見不合時如何解決，ERIC說，隨著相處時間越久，愈來愈少有這樣的情況， 現在主要是在吃的時候，「因為有時候想吃的東西會不一樣，如果是這樣，我們會剪刀石頭布來決定，或是今天吃這個成員想吃的，明天吃另一個成員想吃的。」