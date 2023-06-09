台中市大里區5日1名游姓女子送醫不治，醫院發現遺體四肢瘀傷，通報警方，檢方昨會同法醫相驗解剖後，認為死因可疑，懷疑全案與4年前一起自稱「聖師」的邪教殺人、傷害致死案有關，今天拘提游的2名女室友到案追查，目前漏夜偵訊中。

檢方晚間表示，游女死亡是否有他殺嫌疑或與宗教儀式有關，目前正進一步調查釐清案情。

霧峰分局6月5日接獲醫院通報，35歲游性女子經同租住的2名女室友送醫，經急救無效宣告死亡，發現四肢出現大面積瘀傷， 警方初步勘查遺體，無明顯致命外傷，但四肢瘀青疑遭外力造成，據了解，2女宣稱死者身體不適，會以軟質拍痧棒拍打身體暢通氣血。

警方懷疑案情不單純，報請檢方偵辦。檢察官昨天會同法醫相驗解剖後，今天拘提2名室友調查。據了解，游女等租住處的樓上為「道場」，該道場恐與中檢4年前偵辦一起邪教虐毆信眾案有關。

林姓女子自稱「聖師」，自招募信眾創設「中華白陽四貴靈寶聖道會」，不少信眾還將幼小子女帶進道場，林女自2012年起針對不服從指令或想脫離組織信眾，以「借竅驅魔」為由，指示幹部動手拳打腳踢、毆打凌虐，曾導致1人死亡、1人雙眼失明及13人輕重傷。

台中地檢署在2020年間將林女及幹部等10人依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪起訴。全案目前仍台中地院審理，法官於2020年12月裁定林女以100萬元交保。

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