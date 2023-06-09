鬼鬼今出席「PINKFONG BABY SHARK 放電趴 in台中」開展活動。（INCEPTION啟藝提供）

吳映潔（鬼鬼）今（9日）擔任「PINKFONG BABY SHARK 放電趴 in台中」開展嘉賓，為了與小朋友一同玩耍，她事前做足準備，用育兒神曲〈Baby Shark〉帶動唱，也透露自己一直很期待能升格當媽媽，至於想生幾個孩子？她說：「我的話想生一個小孩，總覺得這是人生一個必經的過程，也是身為女性一個很獨特、很神聖的任務。」

鬼鬼在展覽中宛如保姆及幼稚園老師，自信表示有獨門撇步，「我跟小朋友的獨門相處方法其實就是買玩具給他們，但也是久久一次見面啦，而且這樣偶爾見一面他們會覺得很稀有，就會很想念我對他們的寵溺。」雖是孩子王，但鬼鬼沒想過要當老師，覺得要管教這麼多小孩壓力滿大的，比起當老師更喜歡和小孩一起玩、一起瘋，「如果有一秒衝動想當老師的話，應該會是因為看著他們的成長真的很有成就感」。

是否想過自己會是怎樣的媽媽？她笑回：「現在好像還有點難想像自己會是怎樣的媽媽，可能會很寵溺小孩吧！」強調基本的規矩禮貌是一定要的，自認比起學業，會是一個比較要求品行禮貌的媽媽。許久未推出音樂作品的她，受訪問及是否考慮出兒歌單曲，她表示暫無計劃，但今年確實有和其他歌手推出單曲的規劃。