大陸氣質女神高圓圓近日到法國巴黎參加時尚品牌活動，閒暇之餘也和好友到街上逛逛，沒想到在路上遇到同為大陸人開的麵攤，她也大方坐在路邊吃起麵來，毫無架子引來路人圍觀，而她的真實狀態也驚艷眾人。

定居巴黎的大陸自媒體創作者「巴黎小郭郭Paris」，時常拍攝以美食、法國有趣生活為主的影片，近日他在街頭賣起麵來，沒想到高圓圓突然出現在餐車前，還大方坐下來吃麵。

高圓圓生圖狀態超好。（圖／取自巴黎小郭郭Paris微博）

而期間不少認出她的華人遊客，也紛紛上前打招呼，高圓圓都態度親切並笑容滿面和周圍人聊天，完全沒有女明星的架子，她也大口吃著麵，絲毫不擔心滿嘴都是油，一點都不矯揉造作，相當接地氣。

當天穿著白色連身針織衫的高圓圓，紮著高馬尾，看上去少女感十足，在路人的鏡頭下，狀態依舊超好，氣質出眾，根本不像43歲還是一個孩子的媽，讓網友都紛紛驚呼「女神果然就是女神」、「真的在發光」、「高圓圓好漂亮，美的離譜了」、「高圓圓的溫柔是骨子裡散發出來的那種」、「高圓圓真是最好看的女明星，一點都沒老啊」。