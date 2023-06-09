台北市南港分局舊莊派出所獲報，一位劉姓男子遭假交友真詐財，於社交軟體誤加詐騙集團假帳號為好友，因而遭詐，警方於日前當場查獲面交車手，查扣作案手機及假鈔等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

被害人劉男平日篤信宗教，日前於社交軟體上收到詐騙集團假冒名義誤加好友，並假稱與劉男宗教信仰相同，謊稱將不久於人世，欲將四千萬遺產裝在行李箱寄給被害人讓其代為操作慈善事業，再另以船運公司名義要求劉男匯款及面交方式支付運費、海關費用新台幣52萬餘元，詐騙集團得手後食髓知味，持續要求被害人加碼支付100萬元過關費並約好面交取款，被害人察覺有異，報警查證，警方獲報後立即派員至現場埋伏，順利逮捕女車手，全案詢後依詐欺罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

南港分局呼籲，近年詐騙集團不斷創新詐騙方式，使用電子科技產品設下各種網路陷阱，利用民眾經常使用之社交軟體投放各式不實詐騙訊息，民眾若有接獲可疑電話或網路訊息，歡迎撥打165反詐騙專線諮詢、查證，全民共同防阻詐騙。