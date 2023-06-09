屏東監理站結合潮州駕訓班祭出優惠方案，6月底前憑簡訊報名駕訓班加考照只要1000元。（屏東監理站提供／謝佳潾屏東傳真）

因應交通部推出機車上駕訓政策，屏東監理站參考「國家級警報」方式使用適地性簡訊廣播，透過「機車級警報」模式大力推廣該政策，並結合潮州駕訓班祭出優惠方案，6月底前憑簡訊報名駕訓班加考照只要1000元，盼藉此提高民眾接受正規機車駕訓的意願。

屏東監理站指出，去年屏東縣18至24歲肇事死亡年輕人比例上升4.8％，足見駕駛人需要接受正規駕駛訓練，但目前宣導方式效果有限，為此，特別參考氣象局發布地震警示簡訊的模式，使用適地性簡訊廣播（LBS）的方式推廣，可依地區、年齡、性別加以篩選，選擇符合所需的對象條件。

同時，屏東監理站為提升普重機駕訓補助的資訊傳播，除選擇潮州駕訓班試辦布適地性簡訊廣播（LBS）外，只要民眾憑簡訊在6月底前報名參加駕駛訓練班，加上考照只要優惠價1000元。

對此，潮州地區的徐媽媽相當有感，她說，很感謝交通部推動「機車駕駛訓練計畫」補助的政策，由於收到屏東監理站所發出的推廣簡訊，而得知這個訊息，小孩是家長心中的一塊肉，為了可以取得機車駕駛正確觀念，決定讓女兒從基礎的駕駛技術，透過正規駕訓班取得，未來在道路才能夠安全駕駛。