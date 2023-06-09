為提升企業資安防護，建立數位轉型韌性，中冠資訊公司6月9日下午，假中鋼集團總部大樓會議廳舉行「資安即服務生態研發」合作備忘錄簽訂儀式。

簽約由中冠董事長吳金龍及資策會執行長卓政宏代表簽署，並邀請中鋼財務部門助理副總經理周鴻泰見證。

中冠與資策會這次合作將鎖定資訊系統(Information Technology,IT)、運營技術(Operational Technology,OT)及通訊技術(Communication Technology,CT)等領域，由中冠提供良好場域經驗與技術架構，資策會則利用研發技術優勢，雙方共同創建資安智慧聯防協作機制。

卓政宏表示，AI與物聯網技術快速發展，未來將面對更嚴峻的資安挑戰，資策會扮演台灣數位轉型的「引水人」角色，提供業界IT、OT、CT之3T相關的資安技術、情資、檢測及人才培育等厚實能量，攜手合作夥伴共創資安發展。卓執行長指出，目前中冠是資策會在南部地區唯一的3T領域合作夥伴，雙方將加速「資安即服務」研發，並於標準合規管理、新興科技設施檢測、通訊科技設施檢測、漏洞探測、威脅偵防、場域攻防實證、通訊專網管理、安控合規稽核、次世代資安前瞻、智慧資安，以及人才訓用合一等技術領域合作，為業界打造全方位資安解決方案。

吳金龍表示，中鋼集團將「數位轉型」及「低碳轉型」列為重點工作，近年來中鋼集團正積極推動智慧製造，積極引進5G、AI、雲端服務等新技術，而在擁抱便捷與新穎的數位服務同時，強化資安防護，維護產線順利運作，以及保護營業秘密等都是至為重要的任務。中冠結合資策會所提供的資安智慧聯防協作機制，正可以打造及提供產業界所需的維運環境及服務。

中冠與資策會雙方合作過程中，雙方展現出重視內外部資安管控，保護客戶資料的嚴謹態度，正是資安防護最需要的實事求是精神。此外，雙方透過本次合作備忘錄的簽署，未來將在中鋼集團與中冠的場域進一步共同研究開發，為產業界厚實資安防護的能量。