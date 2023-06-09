陰雨綿綿，雨具和除濕等相關商品在電商平台成熱門商品。樂天市場從五月初就觀察到「除濕機」、「烘衣機」、「烘鞋器」等商品需求量提升，近一周內外出雨具如「雨衣」、「雨鞋」、「防水鞋套」等關鍵字也成為熱搜。

日本製stample兒童輕雨鞋，原價790元，特價695元。（樂天市場提供）

面對即將到來的梅雨季，樂天市場特別於「樂天市場618年中慶」活動期間推出「雨季必備」專區，祭出千萬優惠券、購物享10%回饋、消費抽好禮等優惠，集結下雨天通勤族不可或缺的多款雨衣，包括連身雨衣、兩件式雨衣、斗篷式雨衣等，消費者可根據不同需求挑選適合的雨衣款式，如連身雨衣穿脫便利且能快速收納，兩件式雨衣防水性能更全面，適合機車通勤族，而斗篷式雨衣行動方便又兼具造型。

斗篷式雨衣，219-369元。（樂天市場提供）

一體式全防水軟膠雨鞋套，原價569元，特價199元。（樂天市場提供）

家裡的毛小孩當然也不能忽略，寵物雨衣，除了幫毛小孩遮風擋雨，鮮豔的色彩及反光條設計還能提升安全性，加強駕駛行車時注意。外出遛狗還可以帶上「遛狗神器」，外出遛狗透明雨傘，傘柄握起來手感舒適，將寵物項圈勾住雨傘末端的鏈條上，透明設計可以隨時看到毛孩，雨天照樣能輕鬆遛狗。