烏來泰雅族從事藝術創作的林秀英老師解說星奇兒對泰雅族紋面文化的創作。（新北市社會局提供）

新北市身心障礙青年獲板信商業銀行贊助100萬元，今年3月前往美國德州達拉斯藝術文化交流，率隊出訪的台灣星奇兒創藝協會在返國後舉辦公益回饋畫展，共展出32幅星奇兒的作品，包括淡水女路馬偕博士和烏來泰雅族等系列創作、用小星星仿梵谷星空創作，還有結合台北101大樓和美國鳳凰城等意象的作品，即日起展至7月5日。

台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君表示，此次訪美達拉斯行不僅讓身心障礙青年開拓視野，也讓美國民眾看見身心障礙者無限的發展潛能，當地媒體和達拉斯市長更對新北市多元適性照顧身心障礙者的做法和成果感到驚訝，特別要求美方主辦單位一克拉基金會後續要與新北市進行城市交流，進一步舉辦國際展，這一切都要感謝板信商業銀行的贊助，以及新北市長侯友宜和社會局的支持。

板信商銀副總經理黃新茂指出，該行為新北市在地企業，力行ESG（環境永續、社會責任、公司治理）的精神，從2020年起連年響應新北市好日子愛心大平台的號召，持續捐贈防疫基金、急難救助、聊藝療專案等，累計贊助達千萬元，甚至每年動員企業志工幫忙愛兒包打包。此次為支持身心障礙青年社會參與，特別捐贈100萬元，看到他們美國行的成果，以及現場展出的藝術創作，感覺非常值得。

社會局副局長吳淑芳說，為實踐國際身心障礙權利公約（CRPD）的精神，新北市持續推動各項友善身心障礙者的政策，尊重差異、機會均等、多元參與，如此社會才能共融、共好，感謝板信商銀的贊助，以及台灣星奇兒創藝協會的陪伴，讓身心障礙青年勇於跨出，甚至成為城市文化藝術交流的推手。