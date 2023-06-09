「喝酒傷身」，此話不假！英國牛津大學與中國學術機構合作進行逾50萬人大型研究發現，不論喝多喝少，攝取酒精即可能導致至少60種健康問題風險增加，其中33種以前未曾提及與酒精有關，例如白內障、骨折、肺癌。研究成果已發表於國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

英國國民保健署（NHS）建議民眾每星期飲酒別超過14個單位，每單位相當於1品脫啤酒或1小杯紅酒。不過，世界衛生組織強調，沒有所謂「安全」飲酒量。相關辯論一直存在。綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報導，牛津大學與北京大學找了51萬人的健康資料，研究與多種疾病之間的關聯。喝酒已知會增加罹患肝硬化、中風、食道癌、糖尿病等重大疾病風險，估計全球每年有300萬人死亡原因涉及飲酒過度。然而兩校透過健康資料分析發現，不論飲酒量多寡，只要攝取酒精，就會導致許多疾病罹患率上升，範圍之大超乎此前所知。

牛津大學與北京大學、中國醫學科學院合作，從「中國嘉道理生物銀行」資料庫找出51.2萬名均齡52歲的成年人為期12年的就醫資料分析，研究的疾病種類多達207種，另包含交通事故、意外受傷等與疾病無關的紀錄，平時飲酒行為模式細節也納入研究。

醫界已知飲酒過度與肝臟疾患大有關聯，但牛津大學與北京大學合作的研究顯示，至少60種健康問題的風險會因攝取酒精而增加。（示意圖／Shutterstock）

51.2萬人之中41%為男性。33%男性自稱平常有飲酒習慣，至少每星期1次；相同飲酒頻率的女性僅佔2%。研究團隊把女性視為對照組，證明男性患病風險過高正是飲酒所致，而非遺傳變異相關機制引起。

研究發現，多達61種疾病或健康問題的發生率因飲酒而上升，其中28種是世衛已明列為與酒精有關，例如肝癌、腸癌、直腸癌；33種則未曾有明確連結，包括痛風、白內障、部分種類的骨折、胃潰瘍。

飲酒模式也有影響。例如，每天都喝酒、飲酒時毫無節制、非用餐時間照喝不誤的人，罹患特定疾病機率更高，例如肝硬化。每天喝4杯酒，生病的機率就增加14%，若著重於33種新發現的飲酒相關疾病，罹病率增加6%。單看肝硬化與痛風，罹病機率增逾2倍。經常飲酒的男性，生病與住院機率高於偶爾飲酒的男性。

研究報告主要作者之一、牛津大學人口健康系助理教授米爾伍德（Iona Millwood）說，飲酒的壞處顯而易見，這是健康不佳的重大風險因子之一，對於中國人或全世界的人而言皆然。

《每日郵報》列出本研究發現因飲酒而導致發生率增加的健康問題如下：結核病、喉癌、食道癌、肝癌、腫瘤、結腸癌、肺癌、直腸癌、其他癌症、唇癌或口腔癌或上咽癌、胃癌、貧血、紫斑症或其他出血問題、新陳代謝失調、糖尿病、較少見的精神與行為合併問題、癲癇、暫時性腦缺血、白內障、靜脈炎或血栓性靜脈炎、心肌病變、腦出血、腦血管疾病後遺症、高血壓性心臟病、原發性高血壓、腦梗塞、心臟病與併發症、中風、腦動脈栓塞或狹窄、腦前動脈栓塞或狹窄、其他腦血管疾病、慢性缺血性心臟病、合併較少見循環系統疾病、慢性支氣管炎、其他慢性阻塞性肺病、肺炎、酒精性肝病、肝纖維化與肝硬化、其他肝發炎疾病、肛門及直腸膿瘍、胃食道逆流、胃潰瘍、其他消化系統疾病、其他肝病、胰臟炎、局部感染（如皮膚或皮下組織）、骨壞死、痛風、其他關節疾病、倦怠、肩膀上臂骨折、股骨骨折、肋骨或胸骨或胸椎骨折、合併中毒與其他外傷、刻意自殘、跌倒、交通意外。

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