台北市災害防救辦公室表示，因應本次滯留鋒面降雨，已要求市府各防救災局處加強溝渠清疏、路樹強固及抽排水機組進行測試等整備作業。（圖／北市消防局提供）

根據中央氣象局最新預報資料顯示，未來一週（6月9日至16日）因鋒面接近、低壓帶及滯留鋒面在臺灣附近徘徊且西南風增強，天氣不穩定，易有短延時強降雨發生，並有局部大雨或豪雨發生的機率。台北市災害應變中心已三級常時開設，且工務局水利處成立24小時防汛值日室，將透過防災LINE群組與各防救災單位保持聯繫，遇有河川水位上升及積淹水災情，立即啟動抽水站運作及調度抽水機組進行應變，並適時提升災害應變中心開設層級。

台北市災害防救辦公室表示，因應本次滯留鋒面降雨，已要求市府各防救災局處加強溝渠清疏、路樹強固及抽排水機組進行測試等整備作業。（圖／北市消防局提供）

台北市災害防救辦公室表示，因應本次滯留鋒面降雨，已要求市府各防救災局處加強溝渠清疏、路樹強固及抽排水機組進行測試等整備作業。另台北市災害應變中心將加強與119、110及1999橫向聯繫，掌握本市災情訊息，遇有災情持續追蹤管制；並由臺大氣象團隊派員進行天氣守視及提供預警訊息供本市各防救災單位參考。

台北市災害防救辦公室呼籲市民於滯留鋒面影響期間，避免前往山區及水域活動，並檢查住家排水孔是否阻塞及加強排水溝清疏。另提醒居住低窪地區及易淹水地區之民眾備妥防水閘門或沙包等防水設施。

市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，網址為https://www.eoc.gov.taipei/，或使用智慧型手機下載安裝「臺北市行動防災App」，另外加入臺北市政府Line官方帳號訂閱即時水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。