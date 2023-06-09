榮剛指出，目前一直維持接單滿載，高毛利產品組合佔比也持續增加，產能利用率依舊維持在高檔，預期未來每季營收將逐季成長。除了持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業之外，追求高毛利、多樣化且全面的產品組合也是公司前進方向。
榮剛表示，公司正積極布局開發高毛利的高階工具鋼產品，即將於6月28日高階熱作鋼新產品發表會推出新品，對於高階工具鋼之銷售，今年將持續擴大高階熱作工具鋼的應用實績，並逐年補足鋼種缺口，進一步為榮剛打開外銷市場，向亞洲工具鋼市占第一名的目標努力。
台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9日公告，5月份自結合併營收為新台幣11.93億元，較去年同期增加16.45％，累計1至5月自結合併營收57.2億元，較去年同期增加21.90％。
榮剛指出，目前一直維持接單滿載，高毛利產品組合佔比也持續增加，產能利用率依舊維持在高檔，預期未來每季營收將逐季成長。除了持續深耕航太、能源、油氣等高值化產業之外，追求高毛利、多樣化且全面的產品組合也是公司前進方向。
榮剛表示，公司正積極布局開發高毛利的高階工具鋼產品，即將於6月28日高階熱作鋼新產品發表會推出新品，對於高階工具鋼之銷售，今年將持續擴大高階熱作工具鋼的應用實績，並逐年補足鋼種缺口，進一步為榮剛打開外銷市場，向亞洲工具鋼市占第一名的目標努力。
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