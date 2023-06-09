大直NOKE忠泰樂生活自4月底試營運月餘，頻傳佳績，9日正式開幕，包括自營高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」、SPA 概念店「靚 shinin' J'adore Spa」、以及法式餐酒館「JK Studio」與天然家居香氛「CULTI MILANO」等4主力店壓軸登場，預估首年業績目標20億元可輕鬆達標。

忠泰董事長李忠義表示，今年是忠泰成立第35年，忠泰樂生活對於忠泰的意義不只是一家商場，而是為整個大直的居民朋友們所繳出的一張重要成績單。從商場籌備開始，忠泰就決定要開一家「讓顧客喜歡的商場」。

而從NOKE忠泰樂生活自4月底試營運，首月業績即超過2億元，預估首年20億元營業額應可輕鬆達成。

NOKE忠泰樂生活營運長郭大睿指出，即使 NOKE 不以人潮作為主要指標，但一般平日仍有8千～1.2 萬人次、假日則有 2萬～2.5 萬人次造訪，穩健的人潮讓業界重新肯定基隆河北岸的商業潛能。

郭大睿說，在短短一個月內，下載APP、註冊成為會員的已逾1.6萬，並為NOKE貢獻50%的業績。已消費累積超過50萬元成為 VIP 的就有11位，其中更不乏「百萬刷手」。而從會員數據分析，女性仍是消費主力，占了會員數的2/3，年齡分布則是35-44歲的族群最具消費力。

至於全館業種表現，零售業種締造全館五成以上的業績；而隨著促銷結束，餐飲業種持續有令人驚豔的成績：截至6月首週的週末為止，餐飲業績占比已持續拉高至44%，顯見目前 NOKE 的餐飲已經是其最穩定的集客引擎以及業績來源。