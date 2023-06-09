蒸熟後的大蛤飯溶入了蛤肉的鮮甜湯汁，飯香味鮮。（許逸民攝）

大蛤包飯原是澎湖部分地區清明祭品，有業者就將這大蛤包飯以棉繩串成一串，加上自家的手作扁魚乾包成粽狀，在端午節順勢推出搶市。只是，澎湖潮間帶生態被破壞，大蛤越來越少見，大蛤粽更是早在1年前就被預約，以致限量就是殘酷，能否買到還要看「機緣」，有緣的才能品嚐到這成串大蛤飯。

限量的大蛤粽包裝禮盒。（業者提供／許逸民澎湖傳真）

手作的扁魚乾包裝成粽子狀的禮盒。（業者提供／許逸民澎湖傳真）

大蛤是澎湖潮間帶貝殼中的極品，包飯是將產於澎湖潮間帶的大蛤挖開後，填入油蔥拌炒的糯米，再以棉線綁好固定成串放入蒸鍋中蒸熟，蒸熟後的大蛤飯溶入了蛤肉的鮮甜湯汁，飯香味鮮，鹹中帶著甘甜堪稱人間美味。

掃墓時在外的吃法，就是扳開外殼，將沒有餡料的那面殼作為湯匙，挖出另一面的貝肉和糯米餡料，享受的放入嘴裡，就像是海鮮口味的一口粽。

文史工作者許玉河指出，最能代表澎湖人過清明節的飲食無非「大蛤包飯」，祭畢食用「大蛤包飯」，再將蚌殼置於墳上，有以象徵脫殼改運的說法，也有以示此墳有後人祭掃，延續香火者。

許玉河說，張詠捷小姐在其《食物戀》的書中便提及，吃過的蛤殼撒在墳上，看起來白白亮亮，留給祖先作白銀用；也有老人家講過，蛤殼撒墓頂是要留給公嬤作碗用的；因此當墓頂上有新蛤殼的，也表示這個墳還有子孫回來相認。

而製作大蛤粽和扁魚粽包裝禮盒的業者就指出，大蛤產量銳減，連帶也使傳統大蛤粽技藝，愈來愈少人會。尤其大蛤量少價高，每台斤已350元，需人工養殖快速復育才能再現榮景，因此希望透過官方採購，民間培育種苗，來共同復育大蛤。