時尚品牌Prada今日一次宣布兩個品牌動態，首先宣布推出品牌官方Line帳號，隨後立即爆出品牌邀請韓男團ENHYPEN成為品牌代言人，而兩方的合作早在一月便可見端倪。
早在今年一月的大秀時，ENHYPEN的Jungwon、Heeseung、Jay、Jake、Sunghoon、Sunoo 和 Ni-Ki 全團7人已出席Prada大秀，當時吸引不少民眾至秀場外圍觀，且數據公司 Launchmetrics 一月份時裝週統計數據，他們的官方帳號在 Instagram 上就擁有超過 1250 萬粉絲，幫助 Prada 獲得了 4040 萬美元的媒體影響價值，許是其影響力備受品牌認可，故加深兩方的合作強度，一次性簽下七位成員成為代言人。
未來是否將以代言人之姿前往下週的米蘭男裝周、9月米蘭時裝周、或合體Somi全昭彌或NCT在玹等其他Prada家族成員 ，不妨加入品牌Line官方帳號關注最新動態，還可得到獨家商品推薦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。