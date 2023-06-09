時尚品牌Prada今日一次宣布兩個品牌動態，首先宣布推出品牌官方Line帳號，隨後立即爆出品牌邀請韓男團ENHYPEN成為品牌代言人，而兩方的合作早在一月便可見端倪。

ENHYPEN一月時便曾出席品牌2023秋冬男裝大秀。（Prada提供）

早在今年一月的大秀時，ENHYPEN的Jungwon、Heeseung、Jay、Jake、Sunghoon、Sunoo 和 Ni-Ki 全團7人已出席Prada大秀，當時吸引不少民眾至秀場外圍觀，且數據公司 Launchmetrics 一月份時裝週統計數據，他們的官方帳號在 Instagram 上就擁有超過 1250 萬粉絲，幫助 Prada 獲得了 4040 萬美元的媒體影響價值，許是其影響力備受品牌認可，故加深兩方的合作強度，一次性簽下七位成員成為代言人。

PRADA LINE官方帳號已上線，加入好友可得到品牌新動態。（Prada提供）

未來是否將以代言人之姿前往下週的米蘭男裝周、9月米蘭時裝周、或合體Somi全昭彌或NCT在玹等其他Prada家族成員 ，不妨加入品牌Line官方帳號關注最新動態，還可得到獨家商品推薦。