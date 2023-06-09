花蓮縣議會今繼續審查定期會、第一次與第二次臨時會剩下的縣府提案，兩派議員各有主張，其中國發會補助地方創生公有建築整備活化兩案1800多萬元，因遴選過程有疑慮，議員表決「刪除」，到會議結束仍有81案待審，國民黨團書記長吳東昇痛批「破天荒」憤而退席，並與10多位黨籍議員舉牌抗議，議長張峻說議員同仁「認真審查預算錯了嗎」，要鄉親看清楚。

縣議會舉行第20屆第2次臨時大會，連同2月第1次臨時會延審提案、以及5月第1次定期會未審的案子及這次臨會新增提案，超過138案未審，縣府指控議會「技術性杯葛」，議長張峻反擊是盡天職為縣民把關，非縣府橡皮圖章，府會關係決裂。

今天全天審查議案中，國發會核定地方創生公有建築整備活化補助「洄瀾永續未來市」及「洄瀾藝匠創生館」兩案1857萬2000元，因多數議員對於民政處長兼任青發中心執行長明良臻說法語焉不詳，最後動用表決14票贊成對14票反對平手狀況下，由議長張峻投下關鍵的反對票，此案決議「刪除」。

2臨會議程下午結束，共通過55案，1案退回、1案刪除，仍有81案待審，兩派議員僵持不下，國民黨團總召吳東昇要求繼續開會，將所有議案審完，但是民眾黨議員傅國淵卻希望能準時散會，所以依照議事規則，無法延長會議時間，因此吳東昇率憤而要黨籍議員退席抗議。

吳東昇表示，這是縣議會有史以來破天荒，早上議案被刪除，縣府還不斷補資料、不斷加強，處長也道歉了，也願意聽從議員意見，還是被刪除，未來向國發會申請經費一定會打折，對青年藝文團體、創生團體怎麼交代，會不會降低他們留在花蓮的意願？

因未審提案有風災、0918地震災後預算，中南區選出的議員表達痛心，議員金淑敏、林正福說經費到現在不審，托負我們的選民，「希望議會高抬貴手，讓案子順利完成」。

國民黨中區鄉鎮選出的議員林玉芬等人無奈說，農民好不容易爭取計畫型農業補助款，卻遲遲未能通過議會審查，呼籲議員同仁與議會體恤農民辛苦。（王志偉攝）

議員林玉芬也說農糧署補助的有機農業生產及驗證輔導計畫和友善農機補助計畫，兩案約4300萬元，如今快要割稻也準備要插秧了，農民需要的補助卻出不了議會，下次臨時會能不能審到也不清楚，農民很辛苦的寫計畫，卻要拖這麼久。

議長張峻在散會時要求議事組研究盡快召開臨時會，他提到，台東縣長為了三億多經費專程拜訪議會協調，敞開溝通，但花蓮卻要議員內部監督、鬥爭，議員認真審查議案錯了嗎？他請鄉親看清楚。