環保署今天舉行「111年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，台南市是全台唯一囊括11個獎項縣市，也是全國獲得最多特優獎項的縣市，抱回總成績特優最高榮譽；「相當不簡單！」市長黃偉哲說，能獲得中央主管機關考評奪冠還拿下9項特優、2項優等，要感謝市府各局處、民間企業、市民共同響應。

環保署考核項目眾多，包括空品維護及噪音管制、資源循環、推動因應氣候變遷行動、垃圾處理及環境處理、環境影響評估與環境教育、水質保護及土壤整治等11項工作，都需要跨局處合作執行。

環保局指出，在空品維護成果方面，市府跨局處透過「亮麗晴空計畫 PLUS」合作，去年本市藍天日數比例突破9成，民眾有感；另全市900座高汙染燃油鍋爐汰換率達99％，也是全國第一。在水汙染防治方面，編列約41億元推動河川流域環境改善，改善畜牧資源化、工業區廢水零排放、放流水回收再利用等亮點成果。

此外，廢棄物源頭減量部分，巨大垃圾妥善修繕後販售所得為國內前3名，更致力於將堆肥成品品牌化；垃圾處理方面包括焚化爐發電效率提升、底渣再生粒料100％去化等成績亮眼。針對轄內高陳情高缺失逸散性大廠對象執行架設智慧影像監控，有效掌握揚塵問題。

而為了擴大推廣全民綠生活，環保局還與轄內19處環教場所、67間綠色餐廳及9間環保標章旅館結合，每月推出不同內容的環教列車，同時，積極協助轄內生態學校取得認證並獲得3校銀牌、2校綠旗的亮眼成績。

黃偉哲表示，城市環境治理工作，既貼近市民生活也關乎城市進步，不論維護空品、垃圾收運，汙染防治甚至淨零永續行動，都仰賴全體市民、事業單位、各級機關投入，也希望未來大家繼續一同朝低碳永續城市努力。