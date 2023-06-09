萬海表示，5月部分市場需求已見回溫，公司也彈性調整船舶以滿足客戶需求，貨量較上個月略有增加，如果地緣政治緊張趨緩、通膨持續回落，加上終端市場庫存逐步去化，將有助於未來正向展望。
貨量增 萬海5月營收81.72億元月增0.52％、年減67.41％
萬海航運（2619）今（9）日公布今年5月合併營收為81.72億元，月增0.52％、年減67.41％；累計前五月營收418.61億元，年減67.88％。
萬海航運（2619）今（9）日公布今年5月合併營收為81.72億元，月增0.52％、年減67.41％；累計前五月營收418.61億元，年減67.88％。
萬海表示，5月部分市場需求已見回溫，公司也彈性調整船舶以滿足客戶需求，貨量較上個月略有增加，如果地緣政治緊張趨緩、通膨持續回落，加上終端市場庫存逐步去化，將有助於未來正向展望。
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