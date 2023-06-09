萬海表示，5月部分市場需求已見回溫，公司也彈性調整船舶以滿足客戶需求，貨量較上個月略有增加，如果地緣政治緊張趨緩、通膨持續回落，加上終端市場庫存逐步去化，將有助於未來正向展望。

三航線運價漲 陽明5月營收115.78億元、月增4.84％
友達5月營收重回200億元大關 群創月增9.8％
客戶需求提升 晶呈科5月營收6,521萬元 月增24.45％
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