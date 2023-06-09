劉台午（左）、葛麗塔李都有雙重文化背景。（車庫娛樂提供）

由韓裔美籍劇作家席琳宋（Celine Song）編導，韓裔美籍女星葛麗塔李（Greta Lee）、日前因演出Netflix韓劇《戀愛大戰》暴紅的韓裔德籍男星劉台午主演的《之前的我們》（Past Lives）描寫身處不同世界數十年的兒時玩伴「海星」和「諾拉」在紐約重逢的故事，在美上映後，以單廳平均超過5.8萬美元的成績，創下今年度全美限量發行電影單廳開片票房亞軍，更在知名影評網站「爛番茄」獲得將近滿分的97％新鮮度，在IMDb也獲得觀眾8.4分的高分好評。

該片是發行《媽的多重宇宙》、《我的鯨魚老爸》等強片的獨立電影製作公司「A24」的全新力作，另外，《之前的我們》也在各大指標性影展大放異彩，除了正式入選日舞影展外，更獲選為本屆柏林影展正式競賽片，故事描述諾拉（葛麗塔李 飾）與海星（劉台午 飾）是對從小在首爾一起長大的青梅竹馬，然而，2人的緣分卻在諾拉一家人突然移民加拿大後戛然而止。然而，20年後，命運卻讓早已分道揚鑣的諾拉與海星在紐約街頭再度相遇，在久別重逢的這一週裡，2人將面對命運、愛情和人生的抉擇，被《The Hollywood Reporter》稱本片是「一段令人屏息、橫跨數十年的愛情故事」。

席琳宋12歲舉家從韓國移民至加拿大、20多歲搬到紐約生活，取得劇本創作學位之後，主要從事劇場工作，《之前的我們》是她的首部電影編導作品，故事靈感源自於他的親身經歷。數年前，席琳宋的青梅竹馬從韓國來到紐約，與她以及她的丈夫坐在一間酒吧內，「當時我坐在這2個男人中間，我知道他們以不同的方式愛我，他們說著不同的語言、來自不同的文化，而我是他們坐在這裡聊天的唯一理由。」席琳宋回想當時的情況，就是這個場景讓她決定以自身經歷寫下《之前的我們》的劇本。

《之前的我們》描寫身處不同世界數十年的兒時玩伴在紐約重逢的故事，由於2位主演葛麗塔李和劉台午都有雙重文化背景，葛麗塔李在洛杉磯出生，她的父母都是韓國移民，劉台午則是在德國科隆出生，之後前往美國和英國學習表演。席琳宋稱讚葛麗塔李在劇中展現出宛如孩童般的韓語文法，呈現出自幼移民的諾拉某部分仍停留在童年的意象。

席琳宋12歲舉家移民至加拿大、20多歲搬到紐約，她的人生由許多選擇塑造而成，她說「我認為當妳轉身離開，就會有一部分的自己被留下」，並稱「這就像妳是個甜甜圈，被形塑成中間有個洞，而妳的丈夫，當他愛上妳時，是連那個洞一起愛上的，妳會發覺當一個甜甜圈其實沒那麼糟，反而讓人明瞭自己是誰。但就在此時，想像甜甜圈中間被挖走的麵團突然搭了12小時的飛機來找妳。」

《之前的我們》的故事就在3人交會的瞬間展開。不過，席琳宋也表示電影並非著墨於2男搶1女的概念，而是探討關於愛以及「選擇一種人生，意謂著放棄其他可能」的命題，他們尊重彼此，竭盡全力用成熟的態度愛著對方，如同約翰馬加羅說的：「這齣電影裡沒有壞人，…席琳描寫的是兩個善良又大方的好男人，把幼稚的忌妒和不安全感放在一旁，只因為他們在乎這女人。」電影將於8月4日在台上映。