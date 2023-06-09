美國海軍學會新聞網分析表示，認為我海軍在「傳統海軍力量或是不對稱的海軍力量」選擇中，陷入困境；而前參謀總長李喜明曾呼籲台灣必須發展「不對稱作戰」，建議建造「微型飛彈突擊艇」，載2枚雄風二型反艦飛彈。前海軍艦長黃征輝表示，未來我們若有200艘飛彈突擊艇加上400枚飛彈，會比一艘潛艦還有效。

黃征輝9日在政論節目《新聞大白話》中表示，傳統戰爭就是大吃小，台灣是小，可是我們國軍將領習慣於大的思想，他們從小成長的環境，認為國軍是強大的。反而共軍的將領是小米加步槍，他們很懂得打不對稱作戰，也動員民間的力量。

黃征輝認為，我們國軍建軍為什麼不能改變，改為「不對稱作戰」，因為他們傳統的觀念，就是要「高大上」武裝，這是從他們進入軍隊，一直到現在40、50年根深蒂固的思想。

黃征輝指出，台灣建軍應該走「不對稱」，所以將領都同意，我們要潛艦國造，一艘潛艦需要530幾億，但如果把預算拿去造飛彈突擊艇，一艘大概3億不到；若造200艘突擊艇，一艘可以裝2枚飛彈，未來我們若有200艘飛彈突擊艇加上400枚飛彈，會比一艘潛艦還有效。