基北北桃1200月票將在7月上路，經統計在外縣市發車，行經桃園往返基北北桃有53條，卻因起迄站之一不在基北北桃，無法使用月票。桃園市議員徐玉樹說，居民常搭乘從新竹出發行經龍潭、大溪往返台北的路線，卻無法享受相關優惠，要求擴大月票通勤範圍。

桃園市交通局表示，這53條路線有部分因車輛採取紙本車票，並無驗票機，已請公路總局向業者協調是否增設驗票機，另有部分路線雖行經桃園，但僅有在桃園機場設置上下車點，初步不會納入月票範圍。

桃園市議會國民黨團執行長、桃園市議員徐玉樹表示，近日來傳出709平鎮往返捷運永寧站公車路線沒有納入1200月票範圍，引起民眾擔憂，甚至傳出有民眾打好聲明，要龍潭人、平鎮人站出來爭取權利。他說，交通局雖然澄清原本就有納入，但其他路線包含1820、1821、1728、5350路線卻未納入補助範圍。

其中1820台北往返竹東、1821台北經員樹林往返竹東、1728台北市經國道3號、1號往返新竹市、5350台北市經小人國往返六福村。幾乎都會行經龍潭，部分行經大溪，是居民往返台北的重要路線。徐玉樹說，龍潭科技業陸續進步，但是交通路網、班次明顯不足，尤其是開往機場、捷運、高鐵的客運規畫需要加快腳步，才能解決通勤族的問題。

桃園市議員彭俊豪也說，1200月票有部分是交通局彙整地方路網系統並請中央統籌，交通局應該更全面了解大部分民眾使用跨縣市交通公局習慣，做全面系意見蒐集，才能讓優惠方案實施更照顧到通勤族。

桃園市交通局補充，現階段1200月票都以起迄端都在北北基桃範圍內客運為主，不過部分路線從外縣市經由桃園往基北北地區，因民眾的確有需求，已經跟主管單位公路總局反映。至於龍潭部分，除5350路線因客運公司已經提出不續營聲明，其餘業者同意修改系統，讓民眾可以使用月票搭乘，不過仍在作業中，下個階段才會納入。