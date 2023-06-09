國體大畢業生李孟恩在跆拳道大放異彩，目標是在亞運順利奪牌。（賴佑維攝）

國立體育大學9日舉辦畢業典禮，畢業生方振宇曾在東京帕運羽球獲得第4名，目前積極備戰亞帕運以及明年巴黎帕運。另名畢業生李孟恩則在跆拳道大放異彩，目標是在亞運順利奪牌。

方振宇從小左側上支肌肉萎縮，但他不畏困難，國中時接觸羽球，後來就讀新豐高中開始正式訓練，並就讀國體大，9日從研究所畢業。目前世界排名第2的他正在積極備戰今年10月舉辦的杭州亞帕運、明年巴黎帕運。他說，今年比賽還是很多，主要是要爭取帕運積分，希望能在巴黎成功奪牌。

他說，開始打羽球後，每年都相當重要，但2020年對他是關鍵一年，主要是疫情爆發，訓練安排不易，但學校還是努力提供他練球空間。他好好備戰，更是奪下第4名關鍵。方振宇努力的精神，也讓他在今年獲得總統教育獎。

李孟恩世界最高排名12，他說，自己原本是籃球隊員，國中時被教練找去參加跆拳道，發現自己也很喜歡，最佳成績是在青年奧運奪下銀牌。不過因為練習枯燥，加上成績一度難有突破，在大二時一度想當「逃兵」，但還是在教練耐心教導下決定歸隊。他說，感謝教練讓自己不再迷惘，希望透過苦練，能在亞運奪下獎牌。

國體大在5月全國大專校院運動會中獲54面金牌、42面銀牌、47面銅牌，校長邱炳坤表示，就學期間受到3年的疫情試煉，但要認清世界已被科技創新改變了，鼓勵畢業生在學校所教導的專業訓練之下，善用科技優勢，成為發光發熱的人工智慧運動科技先鋒。