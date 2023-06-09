消防署與金屬工業研究發展中心今簽署合作交流備忘錄。（消防署提供）

消防署與財團法人金屬工業研究發展中心今（9）日簽署合作與交流備忘錄，在數位發展部見證下，針對山域事故救援，共同合作開發新式救災模式，期能降低救難人員風險及有效提高救援效率。

消防署表示，目前山域救援技能全力朝科技救災方向邁進，此次與金屬工業研究發展中心合作的新式山域救災系統，將整合消防署現有山域事故救災諮詢小組相關山域事故救災專業知能，以及金屬工業研究發展中心於無人載具資通訊的技術能力，讓這套系統將更加完善且實用。

未來配戴有智慧手錶等定位裝置的登山者若發生迷途、受困等事故，救難人員就可透過定翼遙控無人機，大面積快速搜索定位裝置所發射的待救者座標及生命徵象等訊號，再將訊號中繼到消防局指揮中心，受困者待救期間如需支援維持生命相關物品，救難人員也可派遣多旋翼遙控無人機先行投擲物資。

新式山域事故救助系統借重消防專業，研發真正實用的救助系統，以減低救災人員風險及保障國民安全，未來還將以5G通訊搭配遙控無人機等設備，強化國內山域救災系統，打造山域救災零死角的救援環境。